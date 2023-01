Rifiuti abbandonati in strada: pioggia di multe ad Eboli

È di cinque verbali per errato conferimento ed abbandono di rifiuti speciali e non il bilancio dell’attività compiuta sul territorio di Eboli da parte degli agenti della polizia locale e degli operatori Sarim sul territorio di Eboli. I controlli sono stati effettuati, oltre che su viale Amendola, in via don Michele Paesano, via Francesco Romano, via Lucio Petrone e nel Centro storico.

I controlli

Tra i ritrovamenti, oltre ai pannolini da neonato, anche rottami di vari natura e ingombranti con residui presumibilmente di qualche trasloco. “Hanno abbandonato rifiuti di ogni genere – commenta l’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca che stamani all’alba, coadiuvata dagli agenti della Municipale e dagli operatori Sarim ha effettuato l’ennesimo blitz anti sporcaccioni - addirittura a due passi dal salotto buono della città, alla fine di viale Amendola. Ma ci sono le telecamere e chi non è stato individuato subito dai residui a terra lo sarà a breve. Quello che più mi indigna è che in molti casi abbiamo trovato anche pannolini per bambini, dunque coppie giovani che pare non abbiano rispetto per la propria città. Eppure c’è giorno di conferimento e ritiro sotto casa…Possibile che non comprendano di fare un danno proprio ai loro figli? Cosa troveranno quando saranno cresciuti?".