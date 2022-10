Deposito irregolare di rifiuti a Eboli, fioccano le multe

Deposito irregolare di rifiuti, fioccano le multe a Eboli. In presenza dell’assessore all’Ambiente Nadia La Brocca, gli ispettori ambientali e gli agenti della Polizia Municipale, hanno effettuato diversi sopralluoghi in città per contrastare il fenomeno di conferimento errato di rifiuti.

Le sanzioni

Sei i verbali elevati. Non trattandosi di abbandono, ma di mancato rispetto delle regole della differenziata, i verbali elevati sono di 60 euro cadauno, per un totale di 360 euro tutti a carico di residenti della zona. In particolare le difformità sono state riscontrate al Rione Pescara, in via Walter Tobagi, in via Sacro Cuore e in via Lussu.