Viveva tra i rifiuti e denutrito, ad Eboli: 25enne tratto in salvo dalla Polizia Municipale

Sono giunti nel suo appartamento per via di una perdita d’acqua, nel rione Pescara, ad Eboli, gli agenti della Polizia Municipale che hanno trovato un 25enne solo e denutrito, a casa sua, trasformata in una discarica. Il ragazzo sarebbe orfano di padre mentre sua madre vivrebbe all'estero: per cause da accertare, viveva in una situazione di degrado allarmante da un punto di vista igienico-sanitario e non solo.

Il soccorso

Ora è stato affidato ai servizi sociali che forniranno al malcapitato la giusta assistenza.