Centro massaggi trasformato in un'alcova del sesso: denunciata una donna

Gli agenti della Polizia Municipale di Eboli hanno scoperto, in via San Vito Marire, un centro massaggi che era stato trasformato in un alcova del sesso. Nel corso di un blitz all’interno del locale, infatti, i caschi bianchi hanno sorpreso due prostitute cinesi.

La denuncia

Una delle due donne, ritenuta la titolare del locale hard, è stata denunciata a piede libero, mentre il locale è stato posto sotto sequestro. Al momento della perquisizione non vi erano clienti, ma nella stanza sono stati rinvenuti preservativi utilizzati.