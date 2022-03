Cibo arabo cucinato in un circolo senza autorizzazioni, blitz dei vigili

Pane, kebab ma anche altri alimenti, arabi e da asporto, preparati senza autorizzazioni. E dentro un circolo privato. Da una segnalazione, la polizia municipale di Eboli ha effettuato controlli in un locale a Santa Cecilia, dove venivano acquistati i prodotti. Scattano denunce.

L'operazione

Gli agenti hanno scoperto nell'atto di preparare il cibo il titolare, un tunisino di 52 anni, e la consorte, connazionale di 42 anni. Entrambi preparavano da mangiare per i lavoratori immigrati della Piana del Sele, senza però autorizzazioni e all'interno di un circolo privato affiliato ad un’associazione sportiva. Il lavoro d'indagine ha permesso anche di riscontrare violazioni sulle norme igienico sanitarie, al vaglio ora dell'Asl. Sul banco di somministrazione c'era pasta fresca, scatole di cibo precotti, carne, frutta e verdura mischiata con altri alimenti. Al termine delle operazioni, è stato elevato un verbale di 5mila euro per la mancata autorizzazione e un secondo di 3mila per quelle in materia di Haccp.