Blitz della Finanza in un sottoscala, sequestrati 100 mila euro e droga: arrestata 23enne

Blitz della Guardia di Finanza ad Eboli, dove in un sottoscala di un condominio, hanno rinvenuto oltre 100 mila euro in contanti, 99 grammi di cocaina e 17 grammi tra hashish e crack.

Il sequestro

Le sostanze stupefacenti e il denaro contante sono stati posti sotto sequestro. In manette è finita una ragazza di 23 anni che, dopo l’udienza di convalida, è stata condotta agli arresti domiciliari. Sono in corso le indagini per scoprire se vi sia un legame diretto tra la droga e i soldi rinvenuti nel sottoscala.