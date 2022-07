Eboli, Consalvo replica al Pd: "La sicurezza è un tema che non ha colore politico"

Il vicesindaco di Eboli, Vincenzo Consalvo, replica al Pd sulla questione sicurezza, confermando l’impegno “nel migliorare le condizioni di tranquillità e vivibilità della città, anche coinvolgendo le attività commerciali della Movida per il rispetto dei cittadini”. Il Pd, nella giornata di ieri, ha lanciato l'allarme parlando di "vandalismo e microcriminalità" sul territorio.

“Attendiamo le proposte”

“Una collaborazione sulla questione sicurezza – aggiunge Consalvo - non ha distinzioni di colore politico. A tal proposito si potranno esaminare ed accogliere eventuali concrete proposte. Intanto si rammenta che già l’attivazione del sistema di videosorveglianza è un notevole passo avanti, come pure l’intensificazione dei controlli interforze chiesti ed ottenuti dal Sindaco. Anche l’Assessore alla Sicurezza Antonio Corsetto sta lavorando all’intensificazione delle proprie azioni. È stata formalizzata la nomina del nuovo comandante della Polizia Municipale, Mario Dura, è partito il concorso per l’assunzione di 4 vigili urbani ed è stato ampliato l’orario di servizio fino alle 22”.