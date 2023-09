Eboli, allarme sicurezza: parla il sindaco Conte

Il sindaco di Eboli, Mario Conte, interviene dopo la rissa verificatasi sabato notte. L’episodio ha infiammato nuovamente il clima, rimettendo al centro la questione sicurezza. Per questo il primo cittadino ha annunciato di aver denunciato “tutto ciò che si è verificato in questa città”, ma respinge le accuse circa una disattenzione rispetto al tema sicurezza.

La nota

“L’amministrazione – spiega Conte - è presente e sta svolgendo il ruolo che le compete: abbiamo ottenuto il finanziamento di 180mila euro più 30mila dal bilancio comunale per il nuovo sistema di videosorveglianza, con 26 telecamere ad alta definizione che verranno installate entro 60 giorni; abbiamo predisposto l’assunzione di ben 8 vigili urbani nel piano del fabbisogno del personale; abbiamo ottenuto dal Questore, dal Prefetto e dalla Procura della Repubblica che venga implementata la sorveglianza nella nostra Città. Quindi, posso rassicurare i cittadini che le forze dell’ordine e l’Amministrazione hanno messo in campo e metteranno la massima attenzione alla sicurezza di Eboli”. “Anche per quanto riguarda i luoghi di aggregazione dei giovani, la nostra Amministrazione ha previsto l’impegno di una somma importante, 300mila euro, per la riqualificazione del C2O, affinché si possa realizzare lì un Centro Sociale in cui i nostri giovani possano svolgere attività culturali, artistiche e musicali in un luogo sicuro. La nostra Amministrazione – conclude il Sindaco -ha fatto tanto in termini di sicurezza e farà ancora di più”.