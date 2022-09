Eboli, il sindaco Conte dopo la sparatoria: "È ora che le forze dell'ordine diano un segnale"

Non si è fatta attendere la presa di posizione del sindaco di Eboli, Mario Conte, dopo la sparatoria avvenuta in città. Il primo cittadino, messosi in contatto con le forze dell’ordine impegnate sul territorio, ha chiesto interventi incisivi.

L’incontro

Conte, inoltre, ha chiesto anche un incontro col Procuratore dalla Repubblica del Tribunale di Salerno. “È necessario – sottolinea - far sentire una maggiore presenza dello Stato. Far capire che Eboli non è terra di nessuno. Ho chiesto a Prefetto e Questura di organizzare un forte presidio del territorio”.