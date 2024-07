Smaltimento illecito di rifiuti vegetali: sequestrati i terreni, denunciato un imprenditore

Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri Forestali nell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali in collaborazione con il Nucleo Guardie Ambientali dell’Associazione Accademia Kronos Salerno.

Il sopralluogo

L’ennesimo controllo effettuato nel comune di Eboli ha consentito di accertare anche grazie all’aiuto degli ortofoto satellitari e l'impiego di droni, che un noto imprenditore agricolo da tempo smaltiva illecitamente sul suolo ingenti quantitativi di rifiuti derivanti da attività vivaistica per poi darli alle fiamme.Il successivo controllo in pieno campo ha consentito ai militari ed al personale del Nucleo Provinciale Guardie Ambientali Accademia Kronos di accertare che l’imprenditore, in un fondo di sua proprietà, aveva realizzato su di una superficie di circa 1000 metri quadri, un deposito incontrollato di rifiuti vegetali, residui di potature, palme, etc. per poi darli alle fiamme in violazione a quanto previsto dalle normative vigenti in materia ambientale ma, anche in violazione a quanto disposto dal Decreto Dirigenziale n. 225 del 07/06/2024 che stabilisce in Regione Campania lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ed il conseguente divieto dal 15 giugno e fino al 15 ottobre 2024.

A seguito di quanto accertato il personale militare ed il personale tecnico AK hanno esteso il controllo nell’intero fondo individuando anche la presenza di ingenti quantitativi di terreno vegetale depositati su di un’area incolta di circa 1500/2000 mq. in merito ai quali il titolare, non era in grado di documentarne la provenienza ne’ l’assenza di eventuali sostanze inquinanti. Al termine delle attività ispettive i militari hanno proceduto al sequestro delle due aree interessate dai rifiuti dati alle fiamme e dal terreno vegetale per complessivi 2500 mq. ed alla denuncia a piede libero dell’imprenditore per illecita gestione di rifiuti speciali non pericolosi nonché per aver dato alle fiamme rifiuti vegetali ed in particolare i residui vegetali, piante di palme, sfalci di potatura, etc. depositati in modo incontrollato su suolo ed altre violazioni al D.L.152/2006 (Testo Unico Ambientale).