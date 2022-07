Eboli, arrestato per spaccio e detenzione abusiva di armi

Un ebolitano è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Battipaglia per spaccio e detenzione di armi.

La perquisizione

I poliziotti si sono introdotti in un locale abbandonato sul territorio comunale di Eboli, posto accanto all’abitazione dell’arrestato, trovandovi all’interno diciannove panetti di hashish del peso complessivo di 2,3 chilogrammi e circa 51 grammi di cocaina suddivisa in più di 120 involucri, già pronti per essere ceduti al dettaglio, nonché, una pistola illegalmente detenuta, due caricatori e 84 cartucce.