Spacciava droga nel sottoscala del condominio: arrestato 64enne ad Eboli

Uno spacciatore di 64 anni, P.P. le sue iniziali e domiciliato ed Eboli, è stato arrestato dalla Polizia di Battipaglia. I poliziotti erano venuti a conoscenza che l’uomo aveva instaurato una proficua attività di spaccio di cocaina, soddisfacendo le richieste di innumerevoli assuntori locali. E così hanno messo in atto un mirato servizio di osservazione nei pressi della sua abitazione per controllarne i movimenti. Trascorsi pochi minuti, è stato notato un giovane accedere in tutta fretta all’interno dello stabile dov’ è presente l’abitazione del pusher. Dopo poco, il giovane è uscito dal fabbricato per allontanarsi in tutta fretta. Tempestivamente bloccato, è stato trovato in possesso di dosi di cocaina per uso personale; inoltre ha dichiarato agli agenti di aver acquistato la droga poco prima da una persona di sesso maschile all’interno del portone della palazzina monitorata.

Il blitz

Di conseguenza, P.P. è stato sottoposto a perquisizione. In particolare, all’interno del locale in uso allo spacciatore, presente nel sottoscala dell’edificio, i poliziotti hanno ritrovato altre dosi di cocaina, un bilancino digitale, la somma di denaro che l’acquirente gli aveva elargito poco prima per comperare la cocaina e una moltitudine di bustine in cellophane pronte per essere utilizzate al dettaglio. Gli agenti del Commissariato di Battipaglia hanno quindi arrestato P.Pgià con precedenti per droga e per reati contro il patrimonio, e l’hanno posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha ordinato la collocazione agli arresti domiciliari presso il domicilio, in attesa della convalida del provvedimento di Polizia Giudiziaria.Infine, all’acquirente è stata contestata la violazione amministrativa prevista per chi viene trovato in possesso di droga per uso personale.