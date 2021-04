Spaccio ad Eboli, in 14 vanno a processo: centinaia i capi d'accusa

Spaccio nella zona di Eboli, in quattordici finiscono a processo per oltre 900 capi d'accusa, relativi a cessioni di stupefacenti. L'accusa è di associazione a delinquere.

L'indagine

L'inchiesta fu condotta dalla Dda, nel 2005, partendo da un gruppo con base ad Eboli, nella zona di Campanile ma che operava anche a Scampia, con uno dei fornitori stabili del gruppo di Eboli. La droga arrivava però anche dall'Agro nocerino, da Scafati per la precisione. Gli inquirenti registrarono centinaia di passaggi di spaccio attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, con movimenti accertati nei Picentini e nella Valle del Sele, oltre che ad Eboli. Come per le tradizionali inchieste basate sullo spaccio, anche qui i componenti del gruppo svolgevano ruoli diversi: dalla custodia dello stupefacente alla cessione ai clienti.