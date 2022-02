Colpi di pistola contro l’auto dell’ex compagna: uomo in fuga ad Eboli 

I carabinieri di Eboli sono sulle tracce di un uomo che, sabato pomeriggio, avrebbe sparato dei colpi di pistola (almeno cinque) contro un’automobile parcheggiata nei pressi del Rione Pescara, precisamente in via Luigi Einaudi. La proprietaria della vettura sarebbe la sua ex compagna, dalla quale l’uomo ha avuto anche due figli.

Le indagini

A rinvenire i proiettili è stata proprio quest’ultima che sporto subito denuncia ai carabinieri, i quali si sono messi immediatamente alla ricerca dell’uomo, di cui si sono perse le tracce, il quale non si rassegnerebbe alla fine della loro relazione