Trovato impiccato in casa, choc a Eboli

Tragedia ad Eboli, per la scoperta di un uomo che si è tolto la vita, impiccandosi all'interno della sua abitazione.

La scoperta

I carabinieri ed i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell'uomo. Dopo una prima verifica di carabinieri e medico legale, si è deciso di non eseguire l'autopsia, ritenendo la morte collegata al potenziale gesto commesso in precedenda dall'uomo.