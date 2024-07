Nuovo svincolo autostradale di Eboli, incontro in Comune: "A breve la consegna delle aree"

“Entro la fine del mese saranno messe a disposizione le aree interessate alla linea ferrata dell’alta velocità, che saranno consegnate da Rete Ferroviaria Italiana al Consorzio Xenia che si occuperà della realizzazione delle opere”. È quanto fa sapere il Comune di Eboli dopo la riunione con Rfi e la ditta appaltatrice dei lavori. “Si tratta di un passaggio formale – fanno sapere dal Comune - che consentirà l’avvio della fase di cantiere per le opere di maggiore complessità (come i viadotti e l’imbocco delle gallerie)”.

La nota del Comune

“Solo in un secondo momento – si legge nella nota dell’amministrazione - il cantiere interesserà le aree interessate dagli immobili privati a valle delle procedure di esproprio in corso, i cui proprietari, in sostanza, avranno ancora tempo per addivenire agli accordi. Sul piano specifico delle opere riguardanti lo svincolo vero e proprio, è in atto il passaggio di progetti e procedure tra Anas e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) che dovranno siglare una convenzione. Nella stessa saranno precisati tempi e modi di intervento dei lavori del nuovo svincolo autostradale”. Già domani è previsto un secondo incontro di approfondimento per discutere di un Cronoprogramma dei lavori che tenga insieme le esigenze dell’Alta Velocità con quelle del nuovo Svincolo Autostradale.