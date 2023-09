Tenta di rubare in un negozio del centro commerciale "Le Bolle": ladro denunciato

Tentato furto, ieri sera, all’interno del centro commerciale “Le Bolle” di Eboli. Un uomo, infatti, è entrato in un negozio di abbigliamento, poi si è avvicinato al registratore di cassa per cercare di aprirlo, ma è stato scoperto ed ha tentato di fuggire. Ma è stato prontamente bloccato, pochi minuti dopo, dai carabinieri in via Serracapilli, grazie all’avviso dei vigilantes e alla collaborazione di alcuni clienti. Il ladro è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.