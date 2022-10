Prova a rubare salmone e whisky in un supermercato: bloccato uomo ad Eboli

Paura, in via Gonzaga ad Eboli, dove un uomo è stato beccato mentre tentava di rubare alimenti (salmone e whisky) all’interno di un supermercato.

Il caso

A sorprenderlo è stata la titolare che ha prontamente chiuso la saracinesca dell’attività commerciale per bloccarlo. Il ladro si è giustificato spiegando di essere costretto a rubare per dare da mangiare ai suoi figli. La donna, rammaricata per la sua storia, non ha sporto denuncia ai carabinieri.