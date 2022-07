Eboli, installato totem informativo nei pressi del Comune

Un totem interattivo informativo è stato attivato nei pressi del Comune di Eboli.

La colonnina

La colonnina touch screen fornisce le informazioni in lingua italiana, ma al più presto vi sarà la possibilità di consultarla anche in inglese, tedesco e spagnolo. Con un semplice tocco, dunque, sarà possibile conoscere le bellezze di Eboli, da quelle storiche a quelle paesaggistiche, le manifestazioni, gli eventi in corso ed i ristoranti della zona. Ma ci sarà spazio anche per le informazioni sulla raccolta differenziata.