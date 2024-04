Unione dei Comuni della Valle del Sele, documento ai sindaci

"Unione volontaria tra i Comuni della Valle del Sele per creare una città territorio, la Città del Sele". E’ questo il senso di una proposta che l’associazione Cittadino Sudd ha formalizzato con un documento inviato ai sindaci del territorio e su cui costruirà a breve un momento di confronto pubblico. Lo dichiara l'ex parlamentare Federico Conte, presidente dell'associazione Cittadino Sudd.

La proposta

"La Valle del Sele - dice Conte -, per la sua rilevanza produttiva e storica, merita di essere valorizzata e governata in maniera unitaria. I Consorzi e le Comunità Montane in cui si è articolata hanno sostanzialmente esaurito la loro funzione, legata ad esigenze e momenti storici ormai superati. Bisogna pensare a un modello di Governance territoriale per funzioni, con la costituzione dell’Unione volontaria dei Comuni della Valle. I Comuni dell’alto, medio e basso Sele, ciascuno con la propria identità storica e autonomia giuridica, e le proprie specificità geografiche e socio-economiche, insieme per decidere, programmare e attuare il proprio destino. La scelta va fatta attraverso la procedura referendaria da celebrare in tutti i comuni interessati, con quesiti chiari ed esaustivi che diano la parola ai cittadini, promuovendone e accompagnandone lo svolgimento con un dibattito fondativo, politico - programmatico. Un cambiamento dell’assetto istituzionale e urbanistico epocale che va inserita nei Piani territoriale di coordinamento Provinciale e Regionale, per renderli realistici e coerenti e capaci di stimolare le istituzioni e la politica a farsi carico di un cambiamento strutturale che vada oltre i particolarismi. È una proposta che merita di essere discussa in un dibattito autentico che va promosso e alimentato innanzitutto dai suoi protagonisti, i Comuni della Valle del Sele, le loro amministrazioni, i loro cittadini. Spetta ai Sindaci, primi difensori delle comunità e dei territori, farsene carico. Con loro, Cittadino Sudd vuole cominciare un percorso di trasformazione e valorizzazione".