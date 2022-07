Vandali in azione ad Eboli: perforati pneumatici di quattro auto

Vandali in azione nel territorio comunale di Eboli dove, nella notte tra lunedì e martedì, ignoti hanno perforato gli pneumatici di ben quattro automobili parcheggiate lungo le strade del centro.

L'altro episodio

Nei giorni scorsi, erano stati danneggiati gli specchietti retrovisori di altre vetture in sosta. Numerose le segnalazioni sporte dai proprietari alle forze dell'ordine. Sono in corso le indagini per provare a rinvenire elementi utili a rintracciare gli autori di tali gesti.