A Eboli stati finanziati sei studi per valutare la resistenza sismica degli edifici scolastici, per un investimento totale di oltre 117mila euro provenienti dal Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-27. Gli istituti interessati includono la scuola materna "Agatino Aria" dell'Istituto Comprensivo "Matteo Ripa", la Scuola Primaria "G. Gonzaga" dell'Istituto Comprensivo "G. Gonzaga", il Plesso Primaria e Infanzia "Borgo" della Direzione Didattica 1° Circolo, il Plesso Scuola Primaria e Infanzia "Cioffi" dell'Istituto Comprensivo "Virgilio", il Plesso Infanzia "Virgilio" dello stesso istituto, e la Primaria "Casarsa" della Direzione Didattica 1° Circolo. Questi studi mirano a garantire che gli edifici scolastici rispettino le normative vigenti per la sicurezza sismica, permettendo di pianificare interventi di rinforzo strutturale dove necessario e offrendo un ambiente più sicuro per studenti e personale.