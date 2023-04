Filmano un amico 13enne mentre si masturba e diffondono il video: nei guai due minori di Eboli

Filmano un amico 13enne mentre si masturba in bagno e poi diffondono le immagini su Whatsapp. Per questo, due ragazzini di 12 e 17 anni di Eboli sono finiti nei guai e sarebbero indagati dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno.

Il caso

I genitori del 13enne, dopo aver appreso dell’accaduto, si sono rivolti ai carabinieri che – riporta La Città – nei giorni scorsi hanno effettuato una perquisizione presso le abitazioni degli altri due minori. Il video in questione, infatti, sarebbe stato girato all’interno del bagno di una casa. Il perito nominato dalla Procura, adesso, dovrà analizzare un telefonino sequestrato dai militari dell'Arma da cui sarebbe partito il messaggio contenente il video.