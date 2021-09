Ville abusive in litoranea ad Eboli: denunciato il proprietario

Sarebbero state costruite in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico dove non è possibile realizzare alcun tipo di manufatto

Nuovi abusi edilizi ad Eboli. Gli agenti della Polizia Municipale hanno scoperto due ville abusive, di cui una in costruzione, in località Campolongo. Sarebbero state costruite - riporta il Mattino - in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico dove non è possibile realizzare alcun tipo di manufatto.

I dettagli

Il proprietario è un imprenditore edile napoletano, che ha riferito ai vigili che la villa già realizzata e la struttura ancora in costruzione dovevano essere adibite a case per trascorrere le vacanze. E così, al termine degli accertamenti, sono scattati i sigilli per entrambe le strutture e il titolare denunciato per abusivismo edilizio.