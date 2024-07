Ecoambiente, parla la nuova governance: "Punteremo sulle risorse umane nel segno dello sviluppo sostenibile"

Questa mattina, nella sede di EcoAmbiente SpA, si è tenuto il passaggio di consegne tra il dimissionario Cda e l'attuale governance che vede Nicola Ciancio nel ruolo di presidente e in quello di consiglieri di amministrazione Enrico Rocco e Lorenza Scaperrotta. “Ringraziamo per la fiducia l'Eda, di cui EcoAmbiente è soggetto operativo e chi ci ha preceduto, il presidente Vincenzo Petrosino e i consiglieri Andrea Lembo e Giusy Fiore, per il lavoro svolto con dedizione, passione e competenza che ha portato, grazie ai proficui e sinergici rapporti con la Regione Campania al risanamento di un debito imponente. Come società – hanno sottolineato gli esponenti della nuova governance – Abbiamo il compito e il dovere istituzionale di essere attori e testimoni credibili dello sviluppo sostenibile. Lavoreremo con spirito di servizio per rendere il nostro territorio sempre più un'eccellenza”.

Il passaggio di consegne

Al passaggio di consegne era presente il presidente EdA Giovanni Coscia: “Il cambio della guida di EcoAmbiente Spa si inserisce nella direzione del lavoro finora svolto con successo. Ringrazio chi ha retto il timone di un'azienda ereditata in condizioni disastrose, riuscendo a risanarla e a produrre utili e faccio i miei migliori auguri a tre giovani e validi professionisti che sapranno certamente operare nel solco di quelle che sono le nostre mission, improntate all'economia circolare. L'obiettivo è quello di rendere sempre più autonoma la provincia di Salerno nella gestione dei rifiuti, dotandoci di una impiantistica all'avanguardia, per garantire un l'abbattimento dei costi a vantaggio dei territori e dei cittadini e l'efficientamento del servizio”.