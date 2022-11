Ecosistemi urbani, Legambiente boccia Salerno: "Senza visione e poco green"

Bocciatura senza appello per Salerno nel rapporto Ecosistema urbano 2022 redatto da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ore sulle performance ambientali di 105 Comuni capoluogo che tiene conto di 18 indicatori, distribuiti in sei aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia.

La classifica

Salerno si piazza all'ultimo posto fra i capoluoghi campani ed in coda alla classifica nazionale con un deludente 99esimo posto su 105 (lo scorso anno era al 94esimo). Per dirne una: Salerno con 210 litri al giorno pro capite di consumi idrici domestici di acqua potabile supera abbondantemente la media nazionale di 155 litri al giorno. Male anche la dispersione dell'acqua, dove Salerno registra il 61% di perdite. Negativo anche il dato sulla dotazione di verde urbano fruibile: 19 metri quadrati (la media nazionale è di 43). Unica nota positiva la qualità dell'aria, che con 19,5 μg/mc vede Salerno al di sotto dell'obiettivo medio annuo 20 μg/mc indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la salute.

Bocciatura piena

"Una bocciatura - commenta Francesca Ferro, direttrice Legambiente Campania- per i capoluoghi campani a leggere questa edizione di Ecosistema Urbano. Chi sperava in un cambio di rotta dopo la Pandemia è rimasto deluso come è ben visibile nelle città, dove è tornata l'immobilità sulle strade intasate dalle auto, la presenza di mini-discariche intorno ai cassonetti, la coltre grigia di smog che ostacola la vista del cielo azzurro, trasporti pubblici inefficienti e la colorazione di alcuni fiumi inquinati da scarichi civili e industriali non depurati. La transizione ecologica non passa per i capoluoghi campani". .