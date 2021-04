Giffoni Sei Casali: la consegna delle chiavi dei 14 alloggi di edilizia popolare

Tutto pronto per la consegna delle chiavi alle famiglie assegnatarie dei 14 alloggi di edilizia popolare suddivisi in due fabbricati costruiti dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno in via Luonghi al Casale di Capitignano di Giffoni Sei Casali. Si terrà martedì 20 aprile alle 10, la cerimonia nell’aula Consiliare senza la presenza del pubblico, nel rispetto delle norme anti contagio: si tratta di un investimento economico complessivo che ammonta a circa 2 milioni di euro.

Parla il sindaco Francesco Munno