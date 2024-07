Edilizia scolastica, nel salernitano il 90% delle scuole ha più di venticinque anni: i dati

Appena il 10% degli edifici scolastici in provincia di Salerno è stato realizzato dopo il 1997. È quanto emerge dal report realizzato da Openpolis e Con I Bambini (su dati del Ministero dell'Istruzione) sullo stato dell'edilizia scolastica sul territorio nazionale. Uno studio dal quale è emerso che in Italia oltre la metà delle scuole attualmente utilizzate è stata costruita tra il 1950 e il 1992, con un picco tra gli anni ’60 e ’70, e che la percentuale di scuole realizzate dopo il 1997 (dopo l’approvazione di nuove norme su barriere architettoniche e sicurezza antincendio) è ancora troppo bassa.

I dati

In provincia di Salerno sono ben 105 su 158 i comuni senza edifici scolastici costruiti dopo il 1997. Sette, invece, i comuni in cui il 100% delle scuole è stato realizzato dopo quell'anno: Corbara, Castel San Lorenzo, Felitto, Monteforte Cilento, Laurito, Postiglione e Romagnano al Monte. Ognuno di questi comuni, eccetto Corbara, ha solo un istituto scolastico sul territorio. A seguire Castelnuovo Cilento e Padula, con il 40% di scuole realizzate dopo il 1997. Altri comuni che mostrano una buona percentuale di edifici scolastici moderni sono Agropoli (35.7%), Celle di Bulgheria (33.3%), Contursi Terme (33.3%), Oliveto Citra (33.3%), Monte San Giacomo (33.3%), Sapri (33.3%), Sassano (33.3%) e Serre (33.3%). A seguire, Baronissi (23.1%), San Cipriano Picentino (28.6%), San Gregorio Magno (25%), Sant'Arsenio (22.2%), Sant'Egidio del Monte Albino (25%) e Polla (25%). Questi comuni hanno investito in maniera significativa nella costruzione di nuovi edifici scolastici, adeguandosi alle normative più recenti in materia di sicurezza e accessibilità. Male i grandi centri, molti dei quali presentano ancora percentuali basse o addirittura nulle di edifici scolastici costruiti dopo il 1997. Tra questi, spiccano Nocera Inferiore e Cava de' Tirreni con un totale di 33 e 41 scuole rispettivamente, ma nessuna costruita dopo il 1997. Anche Eboli (5.3%), Battipaglia (9.5%), Mercato San Severino (4.5%) e Salerno (6.3%), che nella classifica dei capoluoghi di provincia si posiziona nella parte medio-bassa della classifica nazionale. "L’edilizia scolastica - si legge nel report - rappresenta una vera e propria cartina al tornasole del sistema educativo, perché la qualità del patrimonio scolastico è direttamente connessa con quella dell’esperienza educativa. Una scuola moderna, con aule, attrezzature e laboratori adeguati, potrà garantire anche un’offerta didattica più rispondente alle esigenze di alunni e insegnanti".