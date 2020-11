"Eduscopio", il liceo scientifico Pisacane di Padula svetta nella classifica

Il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula, ancora una volta, svetta nel rapporto “Eduscopio” confermandosi tra i migliori istituti superiori nella classifica annuale. I dati sono stati resi noti, come ogni anno, dalla Fondazione Agnelli che valuta le performance universitarie dei diplomati sulla base dell’indice FGA. L’indice mette insieme la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori. Il Pisacane di Padula si piazza, per l’indirizzo “Scientifico”, al primo posto tra i licei scientifici a sud della provincia di Salerno con un indice FGA di 70.46. Raggiunge quota 72.2 invece l’indice FGA per l’inidirizzo “Scienze Applicate” confermandosi quindi, anche in questo caso, al top in provincia di Salerno per il rendimento universitario degli studenti. L’andamento positivo è confermato ormai da anni e, per quest’anno, i dati sono addirittura migliorati facendo del Pisacane di Padula un’eccellenza tra le realtà scolastiche salernitane.