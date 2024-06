Proseguono gli interventi per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione sul lungomare San Marco di Agropoli. I lavori del secondo lotto consistono nella sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuove lampade a tecnologia led. Tali opere di ammodernamento sono volte all’efficientamento energetico, all’adeguamento del risparmio energetico, al rispetto degli standard di sicurezza ed al contenimento dell’inquinamento luminoso. L’adeguamento e riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione dell’area in oggetto consiste nello scollegamento e rimozione dei corpi illuminanti esistenti; fornitura e posa in opera di nuovi sostegni e corpi illuminanti a led. I sostegni sostituiti saranno impiegati in altre aree della città.

L'intervento

"Entro l’inizio dell’estate 2024 il lungomare San Marco sarà tutto illuminato a led. A marzo scorso venne inaugurato il primo lotto e la differenza rispetto al passato è evidente quanto a migliore visibilità. Ne consegue una maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni oltre ad un importante risparmio del costo dell’energia" è il commento all’unisono del sindaco Roberto Mutalipassi e dell’assessore al Pnrr, Sviluppo economico e Visione territoriale Emidio Cianciola.