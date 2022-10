La storia di Eleonora: "L'angelo dei cani randagi ha bisogno di una casa"

È una storia toccante quella di Eleonora Samà, residente ad Angri. A raccontarla l'associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, che chiede aiuto e sostegno per trovare una casa alla donna ed ai suoi 94 cani.

La storia

Eleonora vive ad Angri ed è un "angelo dei cani randagi", che ha accolto ben 94 cani. "Una donna - scrive l'Aidaa - che con tutta se stessa si impegna a a salvare e poi fare adottare i cani solo a famiglie per bene. Eleonora tiene ai suoi cani per davvero, e tutti sono microchippati. Ora dopo tanti anni di aiuto ai cani, ma anche alle istituzioni locali, infatti accollandosi molti cani randagi della zona, oltre a dare loro una nuova vita toglie le castagne dal fuoco anche al Sindaco del suo paese che altrimenti per mandare e mantenere un cane in canile dovrebbe spendere oltre 1000 euro all'anno. Una benefattrice insomma". Eleonora, però, ora è sotto sfratto ed ha bisogno di una casa con un terreno per ospitare lei ed i suoi cani. Al momento nessuno si è fatto vivo.

La richiesta d'aiuto

"Eleonora è una donna che vuole vivere nella sua terra perchè li ha le sue radici e chiede solo uno spazio in affitto o in comodato. gratuito anche in campagna ad Agri o in un paese vicino - scrive in una nota l'Associazione animalista Aidaa - perché altrimenti tra meno di due mesi lei e i suoi cani potrebbero finire per strada. Noi come Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ci schieriamo al suo fianco e lanciamo l'appello affinchè qualcuno del posto aiuti in tempi rapidi Eleonora a trovare insieme ai suoi cani una nuova collocazione definitiva, in particolare il nostro appello- concludono gli animalisti- è rivolto alle autorità locali perchè aiutino senza troppi giri di parole questa donna che a sua volta ha aiutato in tutti questi anni proprio i sindaci e nel suo piccolo accogliendo i cani ha aiutato le amministrazioni locali a ridurre le spese di mantenimento dei randagi se portati in canile".