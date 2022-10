A Giffoni Valle Piana l'incontro sul nuovo elettrodotto Terna

Incontro presso la sede della Comunità Montana Monti Picentini, in località Santa Maria Vico a Giffoni Valle Piana, per presentare la nuova interconnessione a 380 kV ai 29 Comuni interessati dall'elettrodotto Montecorvino-Benevento realizzato da Terna. Un progetto che prevede un collegamento fra le stazioni elettriche di Montecorvino, Avellino Nord e Benvento e che consentirà di demolire circa 80 chilometri e di interrare oltre 60 chilometri di linee aeree esistenti.

L'incontro

I “Terna Incontra”, nello specifico, sono l’occasione per presentare i criteri attraverso i quali Terna individua e analizza le caratteristiche paesaggistiche, ambientali, urbanistiche e sociali del territorio in cui sorgerà l’opera, al fine di individuare una fascia di fattibilità all’interno della quale sorgerà l’elettrodotto che ne garantisca la massima sostenibilità. L'incontro tenutosi a Giffoni ha avuto come focus i comuni di Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano e Giffoni Valle Piana.