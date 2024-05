Dall'ordinazione del Vescovo Ausiliare, alla violenza giovanile, fino alle elezioni e al caso di Viterbo: la nuova video-intervista all'Arcivescovo

Torna l’appuntamento, oggi, 31 maggio 2024, con "9 minuti", la video-intervista dell'ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. L’Arcivescovo, in particolare, si è soffermato sull’imminente ordinazione episcopale di Monsignor Alfonso Raimo: "Monsignor Raimo diventa un successore degli Apostoli, come tutti gli altri, come anche il sottoscritto. Sicuramente la sua funzione del Vescovo Ausiliare è legata anche al servizio pastorale della Diocesi. Don Alfonso continuerà a svolgere le mansioni da Vicario Generale ma con l'autorevolezza espiscopale che darà a lui una rilevanza che sicuramente sarà di aiuto a me Arcivescovo e a tutta la Diocesi". Sua Eccellenza ha puntato poi i riflettori su Carlo Acutis, giovane con origini del nostro territorio da parte di madre, che sarà Santo: "Ha radici cilentane per cui per noi è ancora di più motivo di gioia e riflessione. Per il mondo giovanile la Santità di Carlo consentirà di proporre ai giovani il suo modello di vita e quegli ideali alti per i quali ha speso la vita e di cui c'è tanto bisogno", ha osservato.

Spostando l’attenzione sui temi di attualità, S.E. Monsignor Bellandi si è espresso anche in merito all’escalation di violenza registrato tra i minori e, in particolare, sulla recente aggressione consumata in piazza della Libertà, sottolineando come "quest'emergenza e diffusione di violenza quotidiana da parte dei giovani esprima una carenza, da parte degli adulti, di vicinanza, di ascolto, di accompagnamento. La società deve sì rispondere con l'applicazione delle leggi che ha a disposizione, ma abbiamo anche bisogno di proporre modelli ai ragazzi e di accompagnarli alla scoperta dei valori profondi". L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, inoltre, ha fornito delle considerazioni circa le elezioni ormai alle porte: "C'è bisogno che i cattolici facciano la loro parte, restando uniti nella difesa di alcuni valori, seppur appartenendo a diverse formazioni politiche. E' importante per l'Europa che ci sia una partecipazione massiccia al voto, anche perchè non possiamo lasciare l'Europa nelle mani di coloro che ragionano solo in termini economici", ha evidenziato l'Arcivescovo. Sua Eccellenza ha pure ricordato come l'Europa sia nata per garantire la pace in questa porzione di mondo e come pertanto risulti fondamentale difenderne i valori fondanti. Infine, Bellandi ha espresso le sue osservazioni riguardo il singolare caso ambientato a Viterbo, dove un docente ha escluso dal programma scolastico di alcuni alunni musulmani La Divina Commedia di Dante, in quanto “potenzialmente offensiva” per la loro religione. "Sarebbe da ridere se non da piangere questa posizione, perchè vorrebbe dire escludere certi contenuti culturali a seconda degli alunni che sono chiamati a conoscere le preziose eredità del passato, compresi i contenuti che non condividiamo. Secondo il discorso del docente, occorrerebbe quindi eliminare anche Nietsche, Marx e altri? Lo stesso Dante loda l'incontro tra San Francesco e il Sultano. La cultura con la c maiuscola va oltre queste piccole posizioni che rilevano, in realtà, ignoranza", ha concluso l'Arcivescovo.