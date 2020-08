Elezioni comunali a Pagani, quattro liste a sostegno di Vincenzo Calce

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Quattro liste sosterranno il candidato Sindaco Vincenzo Calce in prima linea nella prossima tornata elettorale in programma il prossimo 20 e 21 settembre. “ Oggi è stata una giornata importante – annuncia il candidato sindaco Vincenzo Calce - consegnate le liste, parte ufficialmente la campagna elettorale nella nostra città. In bocca al lupo a tutti i candidati a sindaco ed a tutti coloro che, impegnati nei vari schieramenti, sono candidati al consiglio comunale. Mi auguro che possa essere una campagna elettorale serena, basata su programmi e progetti. Che vinca la nostra città! Che vinca Pagani!” Forza Italia, Pagani è, Udc e Pagani Viva hanno proposto e caldeggiato la candidatura di Vincenzo Calce che rappresenta l’elemento di novità per la città di Pagani. “ Pagani ha bisogno di un cambio di rotta. Sono troppi anni che assistiamo ad un immobilismo amministrativo che l'ha portata ad essere una città spenta, nonostante le sue grandi potenzialità e le sue risorse. Ecco perché ho deciso di scendere in campo e di candidarmi a sindaco. Per dare il mio contributo fattivo al suo rilancio economico, sociale e culturale. Per tutti noi ma soprattutto per i nostri figli a cui abbiamo il dovere di consegnare una Pagani migliore”, dichiara il candidato sindaco.