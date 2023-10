Nelle prossime settimane le studentesse e gli studenti delle scuole superiori della Città di Eboli saranno impegnati nell’esercizio democratico della scelta dei rappresentanti di Istituto. Per questo l’amministrazione ha deciso di aprire le porte dell’Aula consiliare Isaia Bonavoglia così da avviare un confronto costante e proficuo con le nuove generazioni che hanno bisogno di costante ascolto e di risposte concrete da parte degli adulti. Il primo incontro si terrà lunedì 23 ottobre alle ore 19.30 e sarà dedicato al Liceo Scientifico Statale A. Gallotta. Interverranno il sindaco della città di Eboli Mario Conte, il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, il delegato alle Politiche Giovanili Vito Maratea, l’assessore alla Pubblica istruzione Katia Cennamo e il Coordinatore del Forum dei Giovani Andrea Simeone. Saranno presenti i candidati al Consiglio di Istituto del Liceo A. Gallotta.

Le dichiarazioni

“La comunità scolastica merita tutta la nostra attenzione” spiega il sindaco Conte, che aggiunge: “È nel tempio del sapere, infatti, che si imparano le regole del vivere civico che ci consentono di diventare cittadini consapevoli e responsabili. Si formano le donne e gli uomini di domani. Hanno idee, entusiasmo da vendere, ma soprattutto sono destinatari diretti di ciò che oggi la politica prova a costruire per loro. Ecco, per noi sono i protagonisti di una storia che stiamo già scrivendo e che vogliamo continuare a scrivere con loro”. ”È la prima volta in assoluto che una amministrazione apre le porte della Casa Comunale alle elezioni studentesche” afferma Vito Maratea. “Seguire i ragazzi in questo percorso di crescita - sottolinea - per noi è molto stimolante. Avranno la possibilità di essere accolti e ascoltati. Insieme troveremo soluzioni che possano rendere più agevole e proficua la loro vita nelle scuole del territorio”.