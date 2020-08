Elezioni di settembre: a Battipaglia selezionati gli scrutatori

Sono stati selezionati anche a Battipaglia, gli scrutatori per le elezioni del 20-21 settembre. Nella giornata di mercoledì, 26 agosto, si è riunita la commissione elettorale per procedere alla scelta degli scrutatori in vista della prossima tornata elettorale in programma il 21 e 22 settembre.

La commissione, chiamata a scegliere 180 scrutatori e 50 supplenti, ha deliberato all’unanimità di nominare soggetti attualmente disoccupati, preferibilmente giovani, nella misura del 50%. Inoltre, tutti i supplenti sono stati sorteggiati. L'operazione, originariamente prevista presso l’ufficio anagrafe, a causa della momentanea interruzione della linea internet si è poi svolta all’interno del Comune essendo il Centro di Elaborazione Dati pienamente funzionante.

