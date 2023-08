Addio ad Elia Caroccia, il cordoglio della comunità di Nocera Inferiore

Comunità di Nocera Inferiore in lutto per la tragica scomparsa di Elia Caroccia, deceduta a seguito di una caduta durante un'escursione in Molise.

I messaggi di cordoglio

Sono tanti i messaggi di cordoglio fatti pervenire alla famiglia dalla comunità nocerina. Il comitato di quartiere di via Raffaele Libroia, invece, ha annunciato il rinvio a data da destinarsi dell'evento "R.Estate in Libroia" previsto per il 25 agosto. "Oggi - scrive il comitato su facebook - è un giorno triste per la nostra comunità. È venuta a mancare tragicamente ed ingiustamente una figlia della nostra terra. Siamo vicini alla famiglia Caroccia in questo momento di dolore. Per questo motivo l’evento previsto per il giorno 25 agosto è rinviato a data da destinarsi. Buon viaggio, Elia".