Precipita in un terrazzamento di sua proprietà, a Maiori: tratta in salvo e condotta in ospedale

Delicato intervento di salvataggio nel primo pomeriggio di oggi, in località San Vito di Maiori: per cause da accertare, una giovane è caduta da un muro in un terrazzamento di sua proprietà.

L'intervento

Sul posto, l'elicottero del 118 per trarre in salvo la malcapitata che è stata trasportarla al Ruggi di Salerno, per le cure del caso. Tanto spavento, dunque, ma nessuna drammatica conseguenza.