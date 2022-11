Elicottero precipita nel Biellese: ancora gravi le condizioni del pilota salernitano

Rimangono gravi le condizioni di Marco Imperato, il 45enne pilota salernitano precipitato ieri con l'elicottero a Piedicavallo, in alta Valle Cervo, nel Biellese. L'uomo, residente a Morgex, è in prognosi riservata e ha riportato un trauma cranio-facciale e del bacino, oltre a varie fratture del costato.

Il ricovero

E' stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la stabilizzazione di alcune delle lesioni. Imperato, originario di Ravello, lavora da circa quattro anni per la Sky Aviation Srl, la società - con sede operativa a Cossato (sempre nel biellese) ed una base anche in Valle d'Aosta - proprietaria dell'elicottero di cui era ai comandi. Il pilota era da solo a bordo ed era impegnato nel trasporto di materiale verso il rifugio alpino "Alfredo Rivetti", a 2.150 metri di altitudine, nelle Alpi Biellesi.