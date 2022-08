Aeroporto di Salerno, elicottero dei vigili del fuoco si schianta al suolo durante l'esercitazione

Si è temuto il peggio, ieri pomeriggio, all’aeroporto “Costa d’Amalfi” nel corso di un’esercitazione su un elicottero in dotazione al IX Reparto volo dei vgili del fuoco di Salerno.

Tragedia sfiorata

Il conducente - riporta La Città - affiancato da un istruttore dell’Aeronautica Militare, avrebbe perso il controllo probabilmente per un guasto tecnico .Sembra che l’elicottero stesse per alzarsi in volo, ma non vi è riuscito e si è schiantato al suolo. Fortunatamente non risultano persone gravemente ferite ma solo danni al velivolo. Gli occupanti sono stati soccorsi ma fortunatamente hanno riportato solo delle lievi ferite. Sul posto erano presenti altri caschi rossi che li hanno prontamente soccorsi.