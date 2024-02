Consorzio Bonifica di Paestum: fissate le elezioni per il rinnovo degli organi consortili

Il Consiglio dei Delegati del Consorzio Bonifica di Paestum ha fissato le elezioni per il rinnovo degli organi consortili per il periodo 2024-2029 il 16 giugno 2024, dalle 8:00 alle 20:00. Sono stati definiti 15.846 elettori aventi diritto al voto, suddivisi in quattro fasce di contribuenza basate sul catasto consortile, con un numero variabile di delegati eletti per fascia (3 per la prima, 6 per la seconda, 2 per la terza, 1 per la quarta). Le elezioni coinvolgeranno elettori di 9 Comuni distribuiti in tre sedi di voto. Solo i consorziati in regola con i pagamenti dei contributi al 30 aprile 2024 potranno votare. Le liste dei candidati devono essere sostenute da almeno il 2% degli aventi diritto al voto per fascia. Le Linee Guida per le elezioni sono disponibili sull’albo pretorio dell'ente dal 22 febbraio.