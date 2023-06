Sanità allo sfascio: addio ai medici in ambulanza, Guardia Medica presa d'assalto

Potrebbe avere ricadute drammatiche sull'utenza, la nuova organizzazione dell'emergenza del 118, nel nostro territorio. Come è noto, la gestione è stata modificata dal 1° giugno: ad aggiudicarsi l'appalto del nuovo servizio, è stata la Croce Rossa, supportata dalla Croce Bianca. Con il sistema entrato in vigore in questo mese, tuttavia, i medici non saranno più a bordo delle ambulanze, ma raggiungeranno i pazienti solo in rari casi gravi, spostandosi sulle auto mediche. Due in tutto, per l'esattezza. Inoltre, altre associazioni e ambulanze territoriali, alias Humanitas e Misericordia, ora restano operative solo per il trasporto di pazienti con patologie specifiche. In altre parole, è stato ridotto il numero dei mezzi di soccorso attivabili per le emergenze. Non solo: come è intuibile, un'ambulanza senza medico a bordo non può praticare cure e terapie specifiche d'urgenza, in assenza di prescrizioni. Il che si traduce nella riduzione drastica delle competenze offerte dal personale sui mezzi di soccorso che potrà, sostanzialmente, limitarsi ad accompagnare i pazienti al pronto soccorso. Quest'ultimo, dunque, è destinato ad incrementare il numero degli accessi, con un inevitabile prolungamento delle attese dell'utenza e il conseguente super lavoro del personale sanitario ospedaliero, già oberato. L'unica alternativa per ricevere diagnosi domiciliari d'urgenza resta, così, quella di rivolgersi alla Guardia Medica che, tuttavia, rischia di dover fronteggiare un flusso ingestibile di pazienti, come del resto già risulta evidente dalle linee telefoniche dedicate, letteralmente prese d'assalto negli ultimi giorni.

Il racconto

"Siamo abbandonati - ci scrive un lettore- Visto che il 118 non garantisce più la presenza di medici sull'ambulanza, abbiamo tentato di rivolgerci per circa 30 minuti alla Guardia Medica per una visita d'emergenza, senza riuscire a metterci in contatto con il servizio, in quanto le linee risultavano sempre occupate", ci racconta un paziente che, per la sua delicata situazione sanitaria, non era in condizioni tali da potersi recare in ospedale e non è riuscito a ricevere assistenza medica immediata. "In ambulanza non c'era neppure un infermiere, ma solo gli operatori che, ovviamente, non hanno potuto somministrare alcun farmaco in emergenza - ci scrive un altro salernitano - Non sorprende se poi il malcapitato paziente di turno possa avere reazioni aggressive nei confronti dei soccorritori: anche se questi ultimi non sono i responsabili, chi allerta l'ambulanza si aspetta di essere soccorso da personale idoneo e non da operatori addetti solo al trasporto. E' vergognoso". L'auspicio è che il sistema dell'emergenza del 118 possa essere revisionato, fornendo ai pazienti la possibilità di contare su assistenza medica d'urgenza, indispensabile in ogni società che si definisce civile.

Il commento del dottor Mario Polichetti (Uil)