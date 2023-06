Emergenza-urgenza in Costiera: oltre Maiori e Positano, presidio della Croce Rossa anche ad Amalfi

Nuovo traguardo per la Croce Rossa Italiana – Comitato di Costa Amalfitana, nel percorso dell’emergenza urgenza nella Divina: alle postazioni 118 di Maiori e Positano viene, infatti, aggiunto il presidio SAUT di Amalfi, con sede presso Castiglione di Ravello. L’Asl di Salerno, il 15 dicembre 2022 deliberò l’affidamento biennale del servizio di trasporto sanitario di Emergenza Urgenza 118 al comitato della Croce Rossa. Da lunedì 5 giugno, dunque, le ambulanze sono “ritornate” a casa, lì dove tutto iniziò nel 1986/87: "In quell’epoca tante persone, per lo più ragazze e ragazzi di Amalfi, Maiori, Ravello, ai quali poi in seguito se ne aggiunsero di Minori, Praiano, Conca Dei Marini e Positano scelsero di diventare Volontari della Croce Rossa e dare supporto al servizio di emergenza ed urgenza della Costiera Amalfitana. - scrive il presidente del Comitato di Costa Amalfitana della Croce Rossa, Erika Naomi Riccardi - Così nacque la Croce Rossa italiana della Costiera. Molti di quelle ragazze e di quei ragazzi, oggi mamme e papà, vestono ancora quella divisa e onorano i 7 principi della Croce Rossa Italiana. A nome di tutta la popolazione della Costiera Amalfitana, ringraziamo la Croce Bianca di Salerno, che per ben 20 anni ha prestato servizio alla postazione Saut 118 di Amalfi".

Il ringraziamento della presidente