Emergenza caldo, il Comune di Salerno attiva numero verde per la popolazione

Con l'arrivo delle alte temperature estive, il Comune di Salerno, attraverso l'Assessorato alle Politiche Sociali, ha attivato un servizio di "Emergenza Caldo" per supportare le fasce più vulnerabili della popolazione. L'iniziativa è volta a prevenire situazioni di rischio sanitario dovute al caldo eccessivo, in particolare per anziani soli, malati cronici, neonati, bambini piccoli, donne in gravidanza e persone senza fissa dimora.

Numero Verde

Il servizio, gestito dall'Associazione Universo Humanitas, prevede un numero verde dedicato (800233330) attivo fino al 31 agosto, operativo sette giorni su sette dalle 8:00 alle 20:00. Gli operatori sono pronti a intervenire in caso di segnalazioni di disagio, fornendo assistenza e supporto alle persone in stato di estrema fragilità.

Altri Numeri Utili

In caso di emergenza sanitaria, la cittadinanza può contattare i seguenti numeri:

Numero unico: 112

Pronto intervento: 118

Guardia medica - continuità assistenziale: via Vernieri 089 5647306, viale Kennedy 089 9849057

Vademecum

Il Comune di Salerno ha inoltre diffuso un vademecum con dieci semplici regole per difendersi dal caldo: