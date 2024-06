Emergenza cinghiali, tavolo tecnico a Postiglione con Parco, Atc e associazioni

Continuano le azioni per far fronte all'emergenza cinghiali negli Alburni. Dopo la missiva a firma del sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo, indirizzata al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alla Regione Campania, alla Prefettura di Salerno e all’Ente Provincia di Salerno, per chiedere l’adozione di misure urgenti atte a contrastare l’emergenza cinghiali sul territorio alburnino con il rafforzamento della presenza di selecontrollori, nelle scorse ore la sede del Municipio di Postiglione ha ospitato una riunione sul tema. Presenti, sindaco, uffici tecnici comunali, Atc, cacciatori, associazioni agricole, Regione Campania e direttivo del Parco Nazionale del Cilento- Vallo di Diano e Alburni.

“Un tavolo tecnico proficuo- spiega il sindaco Cennamo. -In sinergia tra i vari Enti abbiamo stabilito l’aumento della presenza di selecontrollori sia in area Parco che nelle aree contigue che andranno ad equilibrare la presenza dei cinghiali sul territorio, nel rispetto di agricoltori, animalisti e ambientalisti. Una prima azione- conclude-che giunte in attesa della modifica della legge 157/92 sul controllo del fenomeno degli ungulati".