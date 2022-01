Emergenza pronto soccorso, il sindaco di Sarno chiede un incontro urgente all'Asl

Inviata questa mattina, dal sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, una richiesta di incontro urgente al direttore generale dell'Asl Salerno, Mario Iervolino, in merito alla grave situazione di emergenza che affligge il pronto soccorso dell'ospedale "Martiri Villa Malta".

La lettera

Il primo cittadino di Sarno si dice preoccupato per la situazione attuale del pronto soccorso, acuitasi con la delicata emergenza pandemica. "Come Sindaco e come medico - scrive il primo cittadino di Sarno - sono preoccupato per i miei concittadini e sono vicino a tutto il personale medico e paramedico che con grande spirito di sacrificio e abnegazione sta affrontando questa grave emergenza. Sono stato sempre disponibile e lo sarò sempre per risolvere i problemi che affliggono il pronto soccorso e l'ospedale", ha concluso.