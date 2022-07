Salerno, emergenza raccolta differenziata: la denuncia di un lettore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Come in molte zone della città, cambia il metodo ma la storia è sempre quella. Soprattutto nella zona orientale di Salerno e nei rioni collinari si verificano dinanzi ai condomini accumuli di immondizia. Infatti è da lunedì che il servizio di raccolta dei rifiuti pare essere interrotta.

Se in alcuni quartieri il problema riguarda l’invasione dei marciapiedi da parte dei nostri rifiuti e gli odori nauseanti emanati da quest’ultimi, in quartieri come sala bagnano e casa manzo il problema riguarda anche la sicurezza dei residenti. Ormai già da qualche anno durante le ore notturne i cittadini che abitano nei quartieri più alti condividono il territorio con intere famiglie di cinghiali che creano delitti contro l’ordine pubblico.

Per questo i cittadini chiedono maggiore attenzione al ritiro degli scarti domestici. Come chi abita a Via Roma e a Via Trento anche chi abita a Via panoramica e a Via Casa Manzo paga la Tari ed è loro diritti ricevere gli stessi sevizi.

Michele Carillo