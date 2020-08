Emilia Clarke in Costiera Amalfitana: gite in barca e cena con gli amici

Continuano ad arrivare vip in Costiera Amalfitana. L’ultima ad essere stata avvistata è Emilia Clarke, famosa per essere stata una delle protagoniste del “Trono di Spade” con il nome di Daenerys Targaryen .

La curiosità

La bellissima attrice britannica, in questi giorni, si è divertita facendo diverse gite in barca in compagnia di alcuni amici, sempre utilizzando la mascherina di protezione. Tappa anche al Ristorante Max di Positano insieme allo chef Mirkovic Satriano Casola. La sua presenza, ovviamente, non è passata inosservata ed ha destato la curiosità di residenti e turisti.

