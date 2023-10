Guidava un'auto rubata a Salerno, denunciato giovane

Non aveva la patente - mai conseguita - ed è stato fermato dai carabinieri, ad Empoli, alla guida di un'auto con targa estera. Per più volte. Dopo un nuovo controllo, un ragazzo di 25 anni, campano, è stato denunciato a piede libero per aver guidato reiteratamente senza patente

La denuncia

Da indagini, è emerso che il veicolo che stava guidando era stato rubato a Salerno. Il 25enne è stato denunciato anche per ricettazione. L'auto e i documenti con cui viaggiava sono stati sequestrati. Le indagini dei carabinieri proseguono.