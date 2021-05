Allacci abusivi alla rete elettrica: denunce a Minori, blitz dei carabinieri

L'energia elettrica era stata recuperata "a scrocco" grazia ad un allaccio abusivo che conduceva la corrente elettrica dalla rete nazionale a quella privata, bypassando il contatore. Per due persone è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura di Salerno

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, con l’ausilio di personale della società Enel-Distribuzione, hanno denunciato due persone per furto di energia elettrica. E' accaduto a Minori.

I dettagli

L'indagine è scattata dopo la segnalzione di Enel-Distribuzione, che ha denunciato consumi anomali. I militari hanno effettuato controlli presso uno studio professionale e in un garage. L'energia elettrica era stata recuperata "a scrocco" grazia ad un allaccio abusivo che conduceva la corrente elettrica dalla rete nazionale a quella privata, bypassando il contatore. Per due persone è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura di Salerno.